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Son dakika haberleri: Turgay Altay: "İş kazası yaşadık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: Turgay Altay:

Gelen son dakika haberine göre Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Adanaspor maçının ardından, "İş kazası yaşadık.

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Adanaspor maçının ardından, "İş kazası yaşadık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 2 tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Ben şuna inanıyorum. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İş kazası olarak görüyorum. Play-offtan biraz geriledik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor

İş Kazası, Adanaspor, Manisa, Altay, Spor, Haberler

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