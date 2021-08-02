Son dakika haberleri... Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı (2)

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.