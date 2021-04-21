Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı Amasya'nın Suluova ilçesinde petrolden çıkış yapan aracın gaz yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenden patladı.

Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde petrolden çıkış yapan aracın gaz yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenden patladı. Sürücü ve yolcular kendilerini arabadan dışarı atarak kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Amasya Samsun karayolu üzerinde meydana geldi, 05 APK 035 plakalı Semra Buğa yönetimindeki araç içerisindeki üç yolcu ile birlikte petrolden gaz aldıktan yaklaşık 5 dakika sonra otoyol üzerinde alev almaya başladı. Araç şoförü Semra Buğa ve diğer yolcular, Murtaza Özcan Çelebi(38), Aslan Çelebive Tekgül Çelebikendilerini araçtan atarak kurtardı.

Petrol istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Sürücüsüz araç ilerideki dere yatağına uçarak durabildi. Araçtaki 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenilerek Samsuna sevk edildi. Bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, Jandarma olay yeri ekipleri tarafından araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı
Tüp tankı patlayan araçtan atladılar, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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