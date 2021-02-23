Son dakika haberleri: Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

23.02.2021 07:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:42
Son dakika haberleri: Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 18 kişi, Ürdün'de 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle Tunus'ta 18 kişi, Ürdün'de 16 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 575 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Buna göre, ülkede ölenlerin sayısı 7 bin 811'e, hastalığa yakalananların sayısı 228 bin 937'ye, iyileşenlerin ise 189 bin 358'e yükseldi.

-Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 16 kişinin yeni tip koronavirüsten öldüğünü, 4 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 4 bin 570'e çıktığı, vakaların 368 bin 278'e yükseldiği belirtildi. Hastalığa yakalanmış olup iyileşenlerin sayısının ise 337 bin 359 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 07:42:36. #1.16#
title