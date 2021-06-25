Son dakika haberleri... Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri... Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri... Tunus ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 88, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 88, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 88 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 951 kişinin enfekte olduğu ve 1764 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 582 yeni vaka tespit edildiği, 343 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 9 bin 703'e, vaka sayısının 748 bin 685'e, iyileşenlerin sayısının da 732 bin 475'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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