Son dakika haberleri... Tunus ve İtalya düzensiz göç meselesini görüştü Son dakika gündem haberi: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile düzensiz göç sorununu ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile düzensiz göç sorununu ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, İtalyan Bakanlar Lamorgese ve Di Maio'nun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi ile Dışişleri Devlet Katibi Selma en-Neyfer'in de hazır bulunduğu görüşmede, tarafların düzensiz göçün engellenmesi ve sebeplerinin ortadan kaldırması için ekonomik ve sosyal başta olmak üzere farklı alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

Ülkelerin kalkındırılması temelli yaklaşım

Tunus Cumhurbaşkanı Said, göçe kaynaklık eden ülkelerin kalkındırılmasını destekleyip düzenli göçü teşvik ederek yoksulluk ve işsizlikle mücadeleye odaklanan, kapsamlı ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Said, bu konudaki güvenlik çözümlerinin tek başına düzensiz göç sorununun sonlandırılması için yeterli olmadığını belirtti.

İtalyan ve Avrupalı yetkililer ise Tunus'a ekonomik ve siyasi yardımlarının yanı sıra özellikle iç bölgelerde istihdam imkanı oluşturarak ve yatırımı teşvik ederek ulusal kalkınma çabasına yönelik destekte kararlı olduklarını yineledi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin, Tunus'a gerekli tüm desteğin sağlanması konusunda hazır olduğunu belirtti.

AB yetkilisi Varhelyi de Komisyonun, Tunus ekonomisini gözeten işler ve gençlerin yararına yeni meslekler oluşturarak Tunus ile mevcut ortaklığı güçlendirmeye hazır olduğunu aktardı.

Varhelyi, bunun insan kaçakçılarıyla mücadele için iş birliğine dayalı reformalara bağlı olduğunu kaydetti.

Akdeniz kıyısındaki Tunus'tan Avrupa'ya düzensiz göç süreci, yetkililerin aldığı güvenlik önlemlerine rağmen 2011'den bu yana artarak sürüyor.

Kaynak: AA