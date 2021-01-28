Son dakika haberleri: Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor
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Son dakika haberleri: Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor

28.01.2021 05:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 05:44
Son dakika haberleri: Tunus ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artarken Bahreyn kısıtlamaya giriyor

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 76, Fas'ta 20 kişi hayatını kaybederken Bahreyn salgın nedeniyle 3 haftalık yeni kısıtlama sürecine giriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 76, Fas'ta 20 kişi hayatını kaybederken Bahreyn salgın nedeniyle 3 haftalık yeni kısıtlama sürecine giriyor.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 76 kişinin daha öldüğü, 1661 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 219 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece ülkede toplam can kaybının 6 bin 446'ya, vaka sayısının 202 bin 223'e, iyileşenlerin ise 151 bin 214'e ulaştığı belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 890 kişinin enfekte olduğu, 1358 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kaybının 8 bin 207'ye, vaka sayısının 468 bin 383'e, iyileşenlerin sayısının ise 446 bin 181'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Kovid-19'un mutasyonuna yakalananların tespit edilmesi nedeniyle bazı kısıtlamalara ilişkin kararların alındığını duyurdu.

Bahreyn Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre 31 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime geçilecek, lokanta ve kafeteryaların içinde servis durdurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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