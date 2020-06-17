Son dakika haberleri! Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Son dakika haberleri! Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Son dakika güncel haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 50'ye Bahreyn'de 48'e yükselirken; Filistin, Libya, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Son dakika haberleri! Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
17.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 50'ye Bahreyn'de 48'e yükselirken; Filistin, Libya, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 50'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 3 kişide virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 1128'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 1004'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 sebebiyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 49'a yükseldiğini duyurdu.

Son verilerle vaka sayısının 19 bin 553'e çıktığını bildiren Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 13 bin 866 olduğunu aktardı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 17 kişide virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 712'ye yükseldiği bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 570 olduğu kaydedildi.

Filistin'de Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 987'ye ulaştığı, sağlığına kavuşanların sayısının da 693 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 484'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 6 kişinin sağlığına kavuşmasıyla hastalıktan iyileşenlerin sayısının 76'ya çıktığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 16 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1489'a çıktığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca hastalardan 18'inin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 907'ye ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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