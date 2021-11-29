Son dakika haberleri! Tunus'un Safaks kentinde devam eden "atık krizi" için genel grev kararı

Tunus'taki ulusal sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaklaşık iki aydır devam eden Safaks kentindeki "atık krizi" için 10 Aralık'ta bir günlük genel grev kararı aldı.

Bölgesel Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Federasyonu Safaks Şubesi'nde yapılan ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda Safaks'ta devam eden "atık krizi" ele alındı.

Toplantının ardından federasyonun sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Safaks kentinde devam eden "atık krizine" çözüm bulunamamasını protesto etmek için 10 Aralık'ta bir günlük genel greve gidileceği belirtildi.

Açıklamada, hayati öneme sahip kamu kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının grev kapsamında olmadığı aktarıldı.

Safaks'taki "atık krizi" süreci

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış, bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı. 8 Kasım gecesi düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.

Tunus Genel İşçi Sendikası, bölgede devam eden gösterilere destek olmak ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla 10 Kasım'da Akrab'da bir günlük genel grev düzenlemişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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