Son dakika haberleri: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, tutukluluğunun devamına karşı yargı binasında oturma eylemi kararı aldı
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Son dakika haberleri: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, tutukluluğunun devamına karşı yargı binasında oturma eylemi kararı aldı

Son dakika haberleri: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, tutukluluğunun devamına karşı yargı binasında oturma eylemi kararı aldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin, tutukluluğunun devamını protesto için yargı binasında eylem kararı aldığı açıklandı.

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin, tutukluluğunun devamını protesto için yargı binasında eylem kararı aldığı açıklandı.

Karvi'nin avukatı Nezih es-Suveyi, partinin yayımladığı yazılı açıklamada, müvekkilinin eylemine ilişkin bilgi verdi.

Suveyi, müvekkili Karvi'nin yeniden tutuklanmasını protesto etmek için Yolsuzlukla Mücadele Yargı Kurulu'nun mali yargı binasında oturma eylemi yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Karvi'nin 5 Mayıs tarihli tutukluluğunu yenilenmesine ilişkin kararı imzalamayı reddettiğine dikkati çeken Suveyi, müvekkilinin geçen haftanın başından bu yana açlık grevinde olduğunu hatırlattı.

Suveyi, Karvi'nin 180 günlük ihtiyati gözaltı süresinin sona ermesinden bu yana gözaltında olduğunu belirterek, 5 Mayıs'tan beri serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Ülkede geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, 24 Aralık 2020'da "kara para aklama" suçlaması ile hapse mahkum edilmişti.

Karvi hakkında 24 Şubat'ta yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakılma kararı çıkmıştı.

Yerel medyada ise Karvi'nin avukatı Nezih es-Suveyi'nin, kefalet miktarının temin edilmesinde zorlanıldığını söylediği yönünde haberler çıkmıştı.

Temyiz Mahkemesi, 10 Mart'ta Karvi'nin serbest bırakılması yönünde çıkan kararı bozmuş ve hapiste kalmasına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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Son dakika haberleri: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, tutukluluğunun devamına karşı yargı binasında oturma eylemi kararı aldı - Haberler
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