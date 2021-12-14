Son dakika haberleri! Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı'nın erken seçim ve referandum kararına tepki gösterdi

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in erken seçim ve referandum kararlarının "tek taraflı" olduğunu, bu yüzden sadece kendisini bağladığını söyledi.

Şuaybi, Cumhurbaşkanı Said'in dünkü ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu kararları AA muhabirine değerlendirdi.

Said'in kararlarına tepki gösteren Şuaybi, "Anayasa'yı askıya alan Cumhurbaşkanı'nın anayasal meşruiyetin dışında ve Anayasa'dan ayrı olarak faaliyet göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Temsilciler Meclisi de dahil olmak üzere siyasi aktörlere danışmadan bir sonraki aşama için tek başına bir yol haritası hazırlamakta ısrar ettiği ve bu adımları tek taraflı attığı için aldığı kararlar sadece kendisini bağlar." diye konuştu.

25 Temmuz sürecinde alınan "darbe tedbirlerine" karşı olduklarının altını çizen Şuaybi, "Anayasa'yı ve parlamentonun çalışmalarını askıya alan 'olağanüstü kararların' bir an önce kaldırılması çağrımızı tekrarlıyoruz. Kanunların ve Anayasa'nın öngördüğü çözümler haricinde, herhangi bir çözüm yolu görmüyoruz." dedi.

Kapsamlı bir sivil ve siyasi koordinasyon ile "darbeye" karşı durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şuaybi, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı, tüm siyasi ve sosyal aktörleri küçümsediği için iyice yalnızlaşıyor. Darbe kararlarına karşı mücadelede yollarımızın kesiştiği tüm taraflara beraber hareket etme çağrısında bulunuyoruz. Demokratik yolun yeniden başlatılması için mutlak otokrasiye giden yolun kapatılması yönündeki taleplerimizi yineliyoruz."

Tunus'ta birçok siyasi parti ve siyasetçi, Cumhurbaşkanı Said'in tek başına aldığı erken seçim ve referandum kararına tepki gösteriyor.

Said'in referandum ve erken seçim kararı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, devlet televizyonunda dün yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.

Said, konuşmasında 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlar" doğrultusunda çalışmalarını dondurduğu Meclisin ise 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını söyledi.

Said, ülkede Ocak 2022'de "ulusal diyalog" sürecinin başlatılacağını, çevrim içi ortamda yapılacak diyalog sürecinin 20 Mart'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkılması için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu uzun süredir geniş kapsamlı "ulusal diyalog" çağrısı yapıyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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