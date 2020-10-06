Son dakika haberleri... Tunus'ta saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
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Son dakika haberleri... Tunus'ta saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

06.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:00
Son dakika haberleri... Tunus'ta saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

Son dakika haberler: Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cenduba ve Kabili kentlerinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, terör eylemi planlayan iki DEAŞ'lıyı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerin gerekli işlemler için yargı makamlarına sevk edildiği kaydedildi.

Tunus'un turistik kenti Suse'de 7 Eylül'de güvenlik güçlerini hedef alan ve bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının ardından 10 Eylül'de Gafsa vilayetinde aşırı görüşlere mensup bir hücrenin çökertildiğini ve üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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