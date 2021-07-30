Son dakika haberleri... Tunus'ta orduya hakaret etmekle suçlanan milletvekili Yasin el-İyari gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Tunus'ta orduya hakaret etmekle suçlanan milletvekili Yasin el-İyari gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tunus'ta orduya hakaret etmekle suçlanan milletvekili Yasin el-İyari gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Tunus'ta Almanya'dan diaspora milletvekili Yasin el-İyari'nin herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin evinden "cumhurbaşkanlığına bağlı güvenlik ekibi" tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'ta Almanya'dan diaspora milletvekili Yasin el-İyari'nin herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin evinden "cumhurbaşkanlığına bağlı güvenlik ekibi" tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İyari'nin eşi Sirin Fituri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eşinin "sert biçimde evinden götürüldüğünü" paylaştı.

İyari'nin üyesi olduğu "Emel ve Eylem" isimli grup, yaptığı yazılı açıklamada, "Milletvekili Yasin el-İyari evinin önünde herhangi bir adli belge veya hukuki gerekçe sunulmaksızın alıkonuldu. Eşine götürüldüğü yer hakkında bilgi verilmedi. İyari'yi götüren kişiler kendilerini cumhurbaşkanlığı güvenliği biçiminde tanıttı." ifadeleri yer aldı.

İyari hakkında 2017 yılından "orduya hakaret suçlamasıyla" üç dosya bulunduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkiler aldığı 25 Temmuz tarihli "darbe girişimi" şeklinde nitelendirilen kararları doğrultusunda, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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