Son dakika haberleri | Tunus'ta Nahda Hareketi'nden devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısı
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Son dakika haberleri | Tunus'ta Nahda Hareketi'nden devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısı

Son dakika haberleri | Tunus'ta Nahda Hareketi'nden devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad Şuaybi, devlet kurumlarına, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısında bulundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad Şuaybi, devlet kurumlarına, Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısında bulundu.

Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nahda Hareketi'nin Said'i aldığı kararlar nedeniyle kişi ve kurumları etkileyebilecek tüm ihlallerden sorumlu tuttuğunu belirtti.

Şuaybi, devlet kurumlarına Said'in aldığı kararları ve yanlış uygulamaları hayata geçirmemesi çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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