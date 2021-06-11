Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi
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Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi

Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı.

Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı.

Protestocu gençler, başkent Tunus'un batısındaki Sidi Hüseyin semtinde lastik yakarak yolu kapattı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, gösteriye müdahale etti.

Ana caddeyi kordon altına alan güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Tunus'ta bir genç, salı günü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Gencin naaşı çarşamba günü defnedilmişti. Başkente yakın bir mahallede olayın ardından iki gece protestocular ile güvenlik güçleri arasında benzer olaylar yaşanmıştı.

Görgü tanıkları, gösteriler sırasında başka bir gencin daha gözaltına alınarak, elbiselerinin çıkarıldığı videonun sosyal medyada yayımlanmasının protestoların artmasına yol açtığını belirtiyor.

Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi
Son dakika haberleri | Tunus'ta bir gencin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
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