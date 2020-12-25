Son dakika haberleri | Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Son dakika haberleri | Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

25.12.2020 03:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 03:20
Son dakika haberleri | Tunus, Lübnan ve Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 49, Lübnan'da 20, Mısır'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 49, Lübnan'da 20, Mısır'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 49 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1752 yeni vaka tespit edildiği, 750 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 324'e, vaka sayısı da 126 bin 752'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı ise 97 bin 776'ya ulaştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 708 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Son verilerle toplam can kaybının 1353'e, vaka sayısının 165 bin 933'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 117 bin 311'e çıktığı kaydedildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği, 1021 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Ülkede Kovid-19 ölüm vakalarında toplam rakamın 7 bin 260'a, vaka sayısının ise 128 bin 993'e yükseldiği kaydedildi. Bakanlık, hastalığı yenenlerin sayısının ise 108 bin 474 olduğunu bildirdi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 304'e, vaka sayısının 36 bin 791'e, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 778'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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