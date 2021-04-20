Son dakika haberleri! Tunus, Lübnan, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberleri! Tunus, Lübnan, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberleri! Tunus, Lübnan, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 42, Lübnan'da 34, Umman'da 12, Suudi Arabistan'da ise 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 42, Lübnan'da 34, Umman'da 12, Suudi Arabistan'da ise 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 1571 yeni vaka tespit edildiği, 1802 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 9 bin 825'e, vaka sayısının 287 bin 61'e ulaştığı, 236 bin 593 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, 995 yeni vaka tespit edildiğini ve 1719 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugüne dek Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 959'a yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 511 bin 398'e çıktı, 429 bin 616 kişi ise hastalıktan kurtuldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha vefat ettiği, 1399 yeni vaka kaydedildiği, 1346 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Son verilerle toplam can kaybının 1890'a, vaka sayısının da 181 bin 430'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 161 bin 670'e ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 11 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 970 yeni vaka tespit edildiğini, 896 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 834'e, vaka sayısının da 405 bin 940'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 389 bin 598 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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