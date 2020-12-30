Son dakika haberleri | Tunus hükümeti, "İtalyan zehirli atık gemisi" davasının sonuçlarına bağlı kalacak
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Son dakika haberleri | Tunus hükümeti, "İtalyan zehirli atık gemisi" davasının sonuçlarına bağlı kalacak

30.12.2020 02:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 02:12
Son dakika haberleri | Tunus hükümeti,

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'nin görevden alınmasıyla sonuçlanan "İtalyan zehirli atık gemisiyle" ilgili dosyanın yargının elinde olduğunu ve hükümetin buradan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağını bildirdi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'nin görevden alınmasıyla sonuçlanan "İtalyan zehirli atık gemisiyle" ilgili dosyanın yargının elinde olduğunu ve hükümetin buradan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağını bildirdi.

Ülkenin doğusundaki Suse Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basına açıklama yapan Meşişi, söz konusu dosyayla ilgili yargı sürecine saygı duyacaklarını ve yargının vereceği kararları uygulayacaklarını kaydetti.

Meşişi, atık ithalat ve ihracatını düzenleyen uluslararası anlaşmalar olduğunu ve Tunus'un da bu çerçevedeki haklarına bağlı olduğunu vurguladı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 21 Aralık'ta Çevre ve Yerel İşler Bakanı Arvi'nin gerekçe vermeksizin görevden alındığını duyurmuştu.

Dosyayı inceleyen Susa İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Cabir el-Gunaymi, 22 Aralık'taki açıklamasında, aralarında eski bakan el-Arvi'nin de yer aldığı 8 kişinin tutuklandığını söylemişti.

Tunus'un sahil kenti Susa'nın limanında temmuz ayında liman yetkilileri İtalya'dan gelen atık yüklü gemideki bir konteynerde uluslararası standartlara aykırı zehirli maddeye rastlamış ve gemiye el koymuştu. Basına yansıyan olay, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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