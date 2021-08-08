Son dakika haberleri | Tunus Genel İşçi Sendikası: Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlara güvenimiz tam
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Son dakika haberleri | Tunus Genel İşçi Sendikası: Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlara güvenimiz tam

Son dakika haberleri | Tunus Genel İşçi Sendikası: Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlara güvenimiz tam
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı istisnai kararlara güveninin tam olduğunu bildirdi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı istisnai kararlara güveninin tam olduğunu bildirdi.

Tunus'un en büyük işçi sendikası TGİS'in Genel Sekreter Yardımcısı Hufeyz Hufeyz, özel Rabat radyosuna yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları değerlendirdi.

Hufeyz, "TGİS'in, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı istisnai kararlara güveni tam. Yol haritasının açıklanmasını ve yeni hükümetin en kısa zamanda kurulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanının ve TGİS'in tutumu, Tunus'un çıkarı noktasında birleşiyor." dedi.

Tunus'ta siyasi rejimin değişmesi gerektiğini ifade eden Hufeyz, hükümetin bir an önce kurulmasının da sendikanın sosyal kazanımları takip etmesine imkan sağlayacağını ekledi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da, anayasanın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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