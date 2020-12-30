Son dakika haberleri... Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda baskı görmediklerini açıkladı
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Son dakika haberleri... Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda baskı görmediklerini açıkladı

30.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:38
Son dakika haberleri... Tunus Dışişleri Bakanı, İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda baskı görmediklerini açıkladı

Son dakika haberleri... Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail ile normalleşme konusunda "Bize böyle bir teklif gelmedi veya bu konuda baskı görmedik.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail ile normalleşme konusunda "Bize böyle bir teklif gelmedi veya bu konuda baskı görmedik." dedi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Cerendi, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi konusuna değindi.

Tunus'un İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi konusunda herhangi bir baskı görmediğini paylaşan Cerendi, "Bize böyle bir teklif gelmedi veya bu konuda baskı görmedik. Tunus, uluslararası bir temele ve meşruiyete göre hareket eder. Tüm tutumlarımızı da buna göre belirleriz." diye konuştu.

Cerendi, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine yönelik "Bizim siyasetimizle çelişen politika geliştiren ülkelerle sorunumuz yok." değerlendirmesini yaptı.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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