Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a desteğini belirtti
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Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a desteğini belirtti

Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Hedasi Barajı konusunda Mısır'a desteğini belirtti
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda Mısır'a destek verdiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda Mısır'a destek verdiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, resmi ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Görüşmede, "Mısır'ın güvenliği Arap milli güvenliğinin temel dayanağıdır" diyen Said, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının geliştirilmesi, en üst düzeyde işbirliği ve ortaklık arzusu içinde olduklarını ifade etti.

Şukri ise Hedasi Barajı'na ilişkin son gelişmeleri ve Mısır'ın adil, hukuka uygun bir anlaşmaya varılmasını istediğini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, 18 Nisan'da Mısır'ın Hedasi Barajı'na ilişkin yaklaşımını sunmak için Kenya, Komor Adaları, Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna çıkmıştı.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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