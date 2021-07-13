Son dakika haberleri | Tunus BM barışı koruma misyonu çerçevesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri güç gönderecek

Son dakika haberine göre Tunus Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonu bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri güç gönderilmesine yönelik karar taslağını onayladı.

Tunus Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonu bünyesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri güç gönderilmesine yönelik karar taslağını onayladı.

Meclisteki oylamaya katılan 109 milletvekilinden 105'i Orta Afrika Cumhuriyeti'ne asker gönderilmesi yönünde, 4'ü ise çekimser oy kullandı.

Tunus Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci, Mecliste yaptığı konuşmada, yurt dışına güç gönderilmesinin, "Tunus'un uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi" anlamı taşıdığını söyledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne askeri güç göndermenin Tunus ordusunun yeteneklerine katkı sağlayacağını kaydeden Bertaci, bunun Tunus ordusunun BM ve Afrika Birliği bünyesinde yerine getireceği 23. görev olacağını aktardı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki iç savaş nedeniyle BM barışı koruma misyonu 10 Nisan 2014'te göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz