Son dakika haberleri! Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 6 kişi öldü, 34 kişi kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 6 kişi öldü, 34 kişi kurtarıldı

AA, Mehmet Akif Turan - Güncel
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Son dakika haberleri! Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 6 kişi öldü, 34 kişi kurtarıldı

Son dakika haber... Tunus açıklarında batan düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden 34 kişi kurtarıldı, 6 göçmen ise hayatını kaybetti.

Tunus açıklarında batan düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden 34 kişi kurtarıldı, 6 göçmen ise hayatını kaybetti.

Tunus resmi ajansının haberine göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zersiz kenti açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 34 kişinin kurtarıldığı, 6 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin Afrika uyruklu oldukları kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

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