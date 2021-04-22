Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre TUNCELİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Melek Sarı, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu.

TUNCELİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Melek Sarı, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu. Sarı, "Evlerinize misafir almayın, bu konuda ailelerimizi uyaralım. Çok sıkıcı bir süreç ama sağlımız söz konusu olduğu için dikkat etmeliyiz "dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan, ?23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve çocukları makamında ağırladı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Melek Sarı, temsili olarak vali koltuğuna geçerek vali oldu. Melek, oturduğu vali makamında koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulunarak, "Bir sonraki 23 Nisan'ı evde kutlamak istemiyorsak kurallara uyalım. Hiç kimse kimsenin evine gitmesin, evlerinize misafir almayın, bu konuda ailelerimizi uyaralım. Çok sıkıcı bir süreç ama sağlımız söz konusu olduğu için dikkat etmeliyiz" dedi.Vali Mehmet Ali Özkan ise çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak, "Gerek dünyanın gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın süreci sebebiyle maalesef bayramımızı sokaklarda, parklarda, meydanlarda kutlayamıyoruz. Eminim ki sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı evlerinizde coşkuyla, heyecanla kutlayacaksınız. Bu vesileyle bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM