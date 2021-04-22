Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu

Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TUNCELİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Melek Sarı, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu.

TUNCELİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan'nın makamına oturan ilkokul öğrencisi Melek Sarı, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulundu. Sarı, "Evlerinize misafir almayın, bu konuda ailelerimizi uyaralım. Çok sıkıcı bir süreç ama sağlımız söz konusu olduğu için dikkat etmeliyiz "dedi.

Vali Mehmet Ali Özkan, ?23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve çocukları makamında ağırladı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Melek Sarı, temsili olarak vali koltuğuna geçerek vali oldu. Melek, oturduğu vali makamında koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulunarak, "Bir sonraki 23 Nisan'ı evde kutlamak istemiyorsak kurallara uyalım. Hiç kimse kimsenin evine gitmesin, evlerinize misafir almayın, bu konuda ailelerimizi uyaralım. Çok sıkıcı bir süreç ama sağlımız söz konusu olduğu için dikkat etmeliyiz" dedi.Vali Mehmet Ali Özkan ise çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak, "Gerek dünyanın gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın süreci sebebiyle maalesef bayramımızı sokaklarda, parklarda, meydanlarda kutlayamıyoruz. Eminim ki sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı evlerinizde coşkuyla, heyecanla kutlayacaksınız. Bu vesileyle bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu
Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Nikos Dendias Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tunceli Valisinin makamına oturan Melek, koronavirüs uyarısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:13:36. #1.14#

title