Son dakika haberleri | Tunceli'nin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika güncel haberi: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
03.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:59
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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Kaynak: AA