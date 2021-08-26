Son dakika haberleri... Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı

Son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkisinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.