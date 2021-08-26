Son dakika haberleri... Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı
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Son dakika haberleri... Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı

Son dakika haberleri... Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesi arasındaki kırsal alanda örtü yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkisinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkisinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde örtü yangınının başladığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale için bölgede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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