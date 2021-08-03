Son dakika haberleri! Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberine göre Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce çıkarılan örtü yangınının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınının bir süre önce kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, ekiplerin yangını söndürmek için uzun uğraşlar verdiği belirtilerek, "Hozat Yenibaş-Gedikler mevkisinde soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Üstün gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede güvenlik güçlerince sivil bir araca ateş açan teröristlere yönelik operasyon başlatılmıştı. Teröristler de takviye güvenlik güçlerinin bölgeye sevkiyatının önlenmesi ve kaçmak amacıyla yangın çıkarmıştı.

Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren