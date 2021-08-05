Son dakika haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pülümür İlçe Emniyet Amirliği tarafından müşterek çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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