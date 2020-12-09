Son dakika haberleri: Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele: 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'de polisin yaptığı çalışmada bir araçta esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de polisin yaptığı çalışmada bir araçta esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli bir araç tespit edildi. Tespit edilen şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları detaylı aramada zulaya gizlenmiş şekilde 306 gram esrar ele geçirdi.Şüpheli araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı