Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi
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Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi

05.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:40
Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi

Son dakika haberi: Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda bulunan sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda bulunan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında bir sığınak tespit etti.

Bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, güneş paneli, 40 litre mazot, 3 uyku tulumu, 8 sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 20 kilogram turşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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