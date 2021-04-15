Son dakika haberleri... Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
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Son dakika haberleri... Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son dakika haberleri... Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki operasyonda teröristlere ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki operasyonda teröristlere ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.

Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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