Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik 1062 personelin yer aldığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince Ovacık ilçesi kırsalında bugün düzenlenen 2 ayrı operasyonda teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 9 el yapımı patlayıcı, 43 kaleşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kaleşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgelerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan 5 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında bu güne kadar teröristlerin 67 sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

 


Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberleri: Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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