Tunceli'de, koronavirüs ölümleri ardından bakım merkezine hasta kabulü durduruldu
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Tunceli'de, koronavirüs ölümleri ardından bakım merkezine hasta kabulü durduruldu

11.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:20
Tunceli'de, koronavirüs ölümleri ardından bakım merkezine hasta kabulü durduruldu

TUNCELİ'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bir bakım merkezinde, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerden sonra başlatılan soruşturma sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkeze hasta kabulünü durdurdu.

TUNCELİ'de yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bir bakım merkezinde, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerden sonra başlatılan soruşturma sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkeze hasta kabulünü durdurdu. 

Tunceli'de faaliyet yürüten yaşlı ve engellilerin kaldığı özel bakım merkezi çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, merkezde bulunanlara PCR testi yapıldı. Testlerin sonucunda bazı çalışan ve merkezde kalanlarda koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkanlar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaşlı ve engellilerden bazıları hayatını kaybetti. Bu durum üzerine açılan soruşturma kapsamında, valiliğin de talebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildi. Görevlendirilen 2 müfettişin incelemeleri devam ederken, bakanlık özel bakım merkezine hasta kabulünü durdurdu.

Tunceli'de, koronavirüs ölümleri ardından bakım merkezine hasta kabulü durduruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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