Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti Tunceli'de İngiltere varyantı Covid-19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

TUNCELİ - Tunceli'de İngiltere varyantı Covid-19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Fikret Özdoğan, bir süre önce İngiltere varyantı Covid-19 teşhisiyle toplum sağlığı merkezinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan Özdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özdoğan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(ET-HİV-NSO-Y)

Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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