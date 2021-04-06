Son dakika haberleri | Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer bulabildi

Bakan Koca'yı hiç böyle görmediniz! Bilim Kurulu eleştirilerine açtı ağzını yumdu gözünü

Son dakika haberi... Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti Tunceli'de İngiltere varyantı Covid-19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'de İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm, taksici hayatını kaybetti

TUNCELİ - Tunceli'de İngiltere varyantı Covid-19 mutantlı virüs kapan taksi şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Fikret Özdoğan, bir süre önce İngiltere varyantı Covid-19 teşhisiyle toplum sağlığı merkezinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan Özdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özdoğan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(ET-HİV-NSO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ