Son dakika haberleri! Tunceli'de Güneybaşı Köyü Şehitleri anıldı
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Son dakika haberleri! Tunceli'de Güneybaşı Köyü Şehitleri anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Son dakika haberleri! Tunceli'de Güneybaşı Köyü Şehitleri anıldı
16.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:57

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa Vali Mehmet Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

"Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar"

Hain terör örgütünün çocukları kandırdığını dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, "Kendi emellerine alet ettiler. Bunlar bu merhametli milletin, yüce Türk milletinin üzerinde emelleri olan ne kadar bozma ne kadar dönme varsa batıyla haçlı dediğimiz zihniyetle bir oldular. Bu milletin üzerine yöneldiler. Bunlar bu milletin evladı olamazlar. Bakın 6 masum canımız, PKK terör örgütüne mensup hainlerce şehit edildi. Yine 2 kahramanımız vatanı, bayrağı, toprağı, imanı için mücadele verirken, bu hainlerce şehit edildi. Bunlar hainlikleriyle cehennemi boylayacaklar" dedi.

Bu kararlı mücadeleden vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Vali Özkan, "Şahadet bizim yolumuz. Kahramanlarımızın yolunda hepimiz yürümeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin vesilesiyle de geçmişten bugüne başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi ve de gerek ilmi gerek aklı gerekse de bedeniyle ülkesine hizmet etmiş bütün vatan erlerini şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

Anma programının ardından Vali Özkan, protokol heyeti ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

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