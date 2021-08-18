Son dakika haberleri... Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, evinde 13 kilo 320 gram kenevir ve 10 bin lira para ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, evinde 13 kilo 320 gram kenevir ve 10 bin lira para ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine yönelik Pülümür ilçesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştıkları bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 13 kilo 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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