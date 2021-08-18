Son dakika haberleri... Tunceli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, evinde 13 kilo 320 gram kenevir ve 10 bin lira para ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.