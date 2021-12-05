Son dakika haberleri! Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 terörist, çok sayıda terör eylemine katılmış

TUNCELİ (DHA) - Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 terörist, çok sayıda terör eylemine katılmış

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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