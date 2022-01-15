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Son dakika haberleri... Tunceli'de Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor

Son dakika haberleri... Tunceli'de Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 1 metreyi aşkın karların arasında kararlılıkla devam ediyor. Operasyonda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel ve 72 operasyonel tim görev alıyor.

Tunceli Valiliğinin twitter adresinden yapılan açıklamada, "Sevda vatan olunca kahraman jandarmamız durmaksızın Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonlarına devam ediyor. İyi ki Varsın Eren" yazısı ile zorlu şartlar altında görevlerinin başlarında olan kahraman askerlerin fotoğrafı paylaşıldı. - TUNCELİ

Son dakika haberleri... Tunceli'de Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor

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Son dakika 3. sayfa haberi... Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor.

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