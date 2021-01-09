Son dakika haberleri! Tunceli'de çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
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Son dakika haberleri! Tunceli'de çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

09.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:12
Son dakika haberleri! Tunceli'de çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Son dakika haberler: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kabadal köyünde yaşayan Rıza Köse'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında ev hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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