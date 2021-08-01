Tunceli Valiliğinden yangın açıklaması

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaparak, yangının kontrol altına alındığını, soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaparak, yangının kontrol altına alındığını, soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli ilimiz Hozat ilçesi Yenibaş Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangını; Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, İl Özel İdaresi ekiplerimiz, il-ilçe itfaiyelerinin gayretli çalışmaları neticesinde genel itibariyle kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgede bulunan duman örtüsü ve devam eden rüzgarın zaman zaman alevlenmelere sebebiyet vermesi bölgeyi sivil vatandaşlarımız için tehlikeli kılmaktadır. Bu sebepledir ki sivil vatandaşlarımızın alana girişine izin verilmemektedir. Bu hususta görevli arkadaşlarımıza zorluk çıkarılmaması, görevlerinde yardımcı olunması önem arz etmektedir. Ekiplerimizin bölgede çalışmaları aralıksız olarak devam etmekte olup çalışmalarda görev alan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize, İl Özel İdaresi ekiplerimize, İl-İlçe Belediye İtfaiyelerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı