Son dakika haberleri! Tunceli'de babasını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
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Son dakika haberleri! Tunceli'de babasını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

13.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:22
Son dakika haberleri! Tunceli'de babasını av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberler: Tunceli'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Tunceli'de tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında yaşayan Murat Uçar (25) ve babası Hüseyin Uçar (59) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Uçar, evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü.

Murat Uçar, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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