Son dakika haberleri: Tunceli'de atıl araziler tarıma kazandırılıyor, 236 çiftçiye 56 ton tohum desteği

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de 6 bin dekar atıl arazinin tarıma kazandırılması için 236 çiftçiye 50 ton sertifikalı nohut ve 6 ton kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tunceli'de 6 bin dekar atıl arazinin tarıma kazandırılması için 236 çiftçiye 50 ton sertifikalı nohut ve 6 ton kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada kent genelinde 6 bin dekar atıl tarım arazisi belirlendi. Bu kapsamda yüzde 75'i hibe olmak üzere 236 çiftçiye sertifikalı nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumun bahçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtımına Vali Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Uluç ve çiftçiler katıldı.

Tohum dağıtımında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "İlimiz genelinde 6 bin dekar arazide atıl tarım arazilerini değerlendirmek üzere yüzde 75'i hibe olmak üzere sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Neşet Ertaş'ın söylediği gibi 'Aşkla çalışan yorulmaz.' Bu arkadaşlarımız da aşkla çalışan arkadaşlarımız. Başta tarım bakanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Özkan'ın konuşmasının ardından sertifikalı tohumluklar çiftçilere teslim edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı