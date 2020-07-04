Son dakika haberleri... Tunceli'de 500 bin TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Tunceli'de 500 bin TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Tunceli'de önceki gün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri listede aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri... Tunceli'de 500 bin TL ödüllü listedeki terörist etkisiz hale getirildi
04.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:28

Tunceli'de önceki gün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri listede aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliği, önceki gün Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. O teröristlerle ilgili yapılan kimlik tespitinde birinin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlindi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1 adet M-16 ile 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet şarjör ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

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