Son dakika haberleri: Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri: Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi... TUNCELİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 3 şüpheli emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri: Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Esrar, Güncel, Haberler

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