Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi
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Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi

18.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:15
Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaymakamlık tarafından 13 şehidin kabri yenilendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaymakamlık tarafından 13 şehidin kabri yenilendi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki farklı köy ve mahallelerinde bulunan 13 şehidin kabri yenilendiği bildirildi.

Şehit ve aileleri için ne yapılsa az olacağını dile getiren İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, "Onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek istedik. Bu vesileyle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kabirlerinin yenilenmesine öncülük eden Tunceli Valimiz Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ederim" dedi. - TUNCELİ

Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi
Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi
Son dakika haberleri: Tunceli Çemişgezek'te şehit kabirleri yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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