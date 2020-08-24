Son dakika haberleri: Tümörlü akciğer operasyonla temizlendikten sonra yerine nakledildi
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Son dakika haberleri: Tümörlü akciğer operasyonla temizlendikten sonra yerine nakledildi

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde sağ akciğerinde tümör tespit edilen kişinin organı, yapılan operasyonla temizledikten sonra hastaya yeniden nakledildi.

Son dakika haberleri: Tümörlü akciğer operasyonla temizlendikten sonra yerine nakledildi
24.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağ akciğerinde tümör tespit edilen kişinin organı, yapılan operasyonla temizledikten sonra hastaya yeniden nakledildi.

Öksürük şikayetiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 65 yaşındaki Mustafa Dipbakuz'un akciğerinde tümör olduğu tespit edildi.

Soluk borusu ve akciğer ana atar damarı tutan kitlenin temizlenmesi için ALKÜ Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Oktay Aslaner ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Akkaya tarafından hasta ameliyata alındı.

Operasyonda yerinden çıkartılan sağ akciğer, tümörden temizlendikten sonra hastaya nakledildi. Dipbakuz'a kesilen akciğer atar damarının yerine ise kalp zarından yeni bir damar yapıldı. İki gün yoğun bakımda kalan hasta daha sonra servise yatırıldı.

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Oktay Aslaner, meslektaşı Özgür Akkaya ile zor olanı başardıklarını kaydetti.

Hastanelerinde ilk defa gerçekleştirdikleri operasyon ile Mustafa Dipbakuz'un kitlesini temizledikten sonra tekrardan kendi akciğerini kendisine nakil ettiklerini anlatan Aslaner, "Operasyon sırasında hastanın kalp zarından yeni bir parça alarak yeni bir atar damar oluşturduk. Hastamız yenilenen kendi akciğeri ile tekrardan hayata tutunmayı başardı." dedi.

Aslaner, hastanın şu anda herhangi bir probleminin olmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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