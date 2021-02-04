Son dakika haberleri... Tüketici derneği başkanı Özkale: "Salgında özel okullarda alınamayan hizmet ücretleri iade edilmeli"
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Son dakika haberleri... Tüketici derneği başkanı Özkale: "Salgında özel okullarda alınamayan hizmet ücretleri iade edilmeli"

04.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:29
Son dakika haberleri... Tüketici derneği başkanı Özkale:

Son dakika gündem haberi... Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Başkanı avukat Rumeysa Özkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitim veren özel okulların, öğrencilere sunamadığı servis ve yemek gibi ücretleri velilere iade etmesi gerektiğini bildirdi.

Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği Başkanı avukat Rumeysa Özkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitim veren özel okulların, öğrencilere sunamadığı servis ve yemek gibi ücretleri velilere iade etmesi gerektiğini bildirdi.

Özkale, yazılı açıklamasında, yüz yüze eğitim verilen okullarda servis, yemek, etkinlik masrafları gibi ücretlerin önceden alındığını ancak bunların Kovid-19 sürecinde yerine getirilemediğini belirtti.

Bu ücretlerin iade edilmesi gerektiğini aktaran Özkale, aksi takdirde 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13. Maddesi'nde tanımlanan "ayıplı hizmet" tanımına girileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Velilerle yapılan kayıt sözleşmesinde bu yönde bir hüküm olmaması muhtemel olduğu için ve sözleşmenin esaslı unsurunun örgün eğitim olması sebebiyle, velilerin uzaktan eğitimi kabul etmemesi halinde özel okulların ücret iadesinden kaçınamayacaklarını söylemek gerekir. Tüm özel eğitim sözleşmeleri açısından servis, yemek ve etüt gibi ücretler için ortak bir değerlendirme yapmak mümkündür. Sözleşmede asli edimin yanı sıra başka edimler de kararlaştırılmış olabilir. Örneğin, ilköğretimi konu alan okul sözleşmesinde, okul, örgün eğitim açısından kapatılmış olmakla birlikte uzaktan eğitim sözleşme ilişkisine devam ediyorsa, burada okul tarafından verilen hizmet eğitim hizmeti olacaktır. Bu kapsamda, örneğin servis hizmeti, yemek ücreti ve benzeri örgün eğitimde sağlanan hizmetler sebebiyle ödenen ücretlerin velilerden talep edilmemesi, bu hizmetlere yönelik peşin olarak alınmış ücretlerin ise iadesi gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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