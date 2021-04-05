Son dakika haberleri: TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 4.13 yükseldi, yıllık artış yüzde 31.20

Son dakika ekonomi haberi: Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 4.13 yükseldi ve üretici enflasyonu yüzde 31.20 düzeyine çıktı.

Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 4.13 yükseldi ve üretici enflasyonu yüzde 31.20 düzeyine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 8.21'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 17.04 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı