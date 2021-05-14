Son dakika haberleri... TÜGVA ve UID bayramda Zaralı çocukları sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri... TÜGVA ve UID bayramda Zaralı çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri... TÜGVA ve UID bayramda Zaralı çocukları sevindirdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sivas'ın Zara ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) işbirliği ile çocuklara bayram tebrik kartı dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) işbirliği ile çocuklara bayram tebrik kartı dağıtıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak tebrik mesajının yer aldığı kartları, TÜGVA Sivas İl Temsilciliği adına hane ziyaretleri gerçekleştiren Hakan Doğan çocuklara ulaştırdı.

Doğan, tebrik kartlarını adreslere ulaştırarak çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Proje hakkında açıklama yapan TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Burhan Yılmazer, "Kovid-19 salgını nedeniyle TÜGVA ile UID birlikteliğinde Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü sloganı ile gönüllere dokunan bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında Almanya'nın Rhein Saar bölgesi ile Sivas kardeş ilan edildi." dedi.

Proje kapsamında bayram süresince çocuklarla hane hane gezilerek bayramlaşılacağını ifade eden Yılmazer, "Bayramın ilk gününde il merkezimiz ve ilçelerimizde yüzlerce çocuğumuzla bayramlaştık. Ülke olarak geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde çocuklarımızın yüzlerinde ufak da olsa bir tebessüme vesile olabilmek bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... TÜGVA ve UID bayramda Zaralı çocukları sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:57:13. #1.14#

title