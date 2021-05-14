Son dakika haberleri... TÜGVA ve UID bayramda Zaralı çocukları sevindirdi

Son dakika haberi... Sivas'ın Zara ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) işbirliği ile çocuklara bayram tebrik kartı dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) işbirliği ile çocuklara bayram tebrik kartı dağıtıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak tebrik mesajının yer aldığı kartları, TÜGVA Sivas İl Temsilciliği adına hane ziyaretleri gerçekleştiren Hakan Doğan çocuklara ulaştırdı.

Doğan, tebrik kartlarını adreslere ulaştırarak çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Proje hakkında açıklama yapan TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Burhan Yılmazer, "Kovid-19 salgını nedeniyle TÜGVA ile UID birlikteliğinde Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü sloganı ile gönüllere dokunan bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında Almanya'nın Rhein Saar bölgesi ile Sivas kardeş ilan edildi." dedi.

Proje kapsamında bayram süresince çocuklarla hane hane gezilerek bayramlaşılacağını ifade eden Yılmazer, "Bayramın ilk gününde il merkezimiz ve ilçelerimizde yüzlerce çocuğumuzla bayramlaştık. Ülke olarak geçirmekte olduğumuz bu zor dönemde çocuklarımızın yüzlerinde ufak da olsa bir tebessüme vesile olabilmek bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel