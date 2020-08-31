Son dakika haberleri | Tüfekle havaya açılan ateş küçük çocuğu yaraladı (2)
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Son dakika haberleri | Tüfekle havaya açılan ateş küçük çocuğu yaraladı (2)

Son dakika haberine göre 3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKLIDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı.

Son dakika haberleri | Tüfekle havaya açılan ateş küçük çocuğu yaraladı (2)
31.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:14

3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKLIDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili  gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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